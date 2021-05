Ce n'est pas souvent que des noms comme Maxime Laope sont cités dans la presse métropolitaine. Le chanteur de Séga réunionnais s'est pourtant faufilé dans les colonnes de Gala et Télé-Loisirs, grâce aux performances de son petit-fils Cyprien dans l'émission The Voice. En effet, ce dernier participera ce samedi soir à la finale du télé-crochet, après une interprétation remarquée du titre d'Yseult, "Corps" (Capture d'écran TF1)

Le jeune chanteur de 27 ans a évoqué l'influence de son grand-père lors d'une interview. "Depuis son départ, on cultive beaucoup l’héritage musical et culturel qu’il nous a laissé. Ses textes, ses poèmes, ses contes… on essaye de perpétuer tout cela aux générations suivantes. C’est important pour nous, pour moi", a-t-il confié à Télé-Loisirs.

Cyprien devra maintenant faire ses preuves samedi soir pour tenter de remporter l'édition 2021 de The Voice.

Lire aussi - The Voice : le Réunionnais Cyprien accède à la demi-finale

www.ipreunion.com / [email protected]