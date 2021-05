Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

Ça y est "l'union des droites et des centres" est bel et bien lancée. Après Michel Fontaine et d'André Thien Ah Koon ce dimanche 2 mai 2021, certains maires, le président du Conseil départemental, certains sénateurs et un ancien sénateur-maire sont entrés dans la danse ce mardi 4 mai et soutiennent Didier Robert, le président sortant candidat à sa succession. L'image est belle et fraternelle. Mais pas sûr qu'elle passe au sein de la population réunionnaise, loin d'être dupe sur le passé et le passif entre certains de ces élus. Les électeurs ont en effet, changé. Le soutien d'un maire n'est plus la garantie d'une victoire acquise, loin de là. Tout le monde le sait dites-vous ? Pas certains élus visiblement... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

