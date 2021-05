Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

C'est ce vendredi 14 mai 2021 que les Musulman.e.s de La Réunion célèbrent la fin du ramadan. Après 30 jours de jeûne, ce jour permet traditionnellement aux familles de se réunir pour un moment de partage et de convivialité. Covid-19 oblige, ces réunions seront, comme en 2020, plus restreintes et marquées par le nécessaire respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Eid el fitr moubarak à toutes et à tous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

