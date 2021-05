Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Ce vendredi 14 mai 2021, Matante Rosina se dit qu'elle adore cette période. En mai, il fait bon et beau. En début de matinée, le soleil est bien présent malgré quelques grisailles dans l'Est. Quelques pluies pourraient concernées les hauts de Saint-Paul. A noter, du vent vers Saint-Joseph, Saint-Pierre et Sainte-Marie avec des rafales proches de 50 km/h. La mer reste forte avec des vagues entre 2 mètres et 2,50 mètres

