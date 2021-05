C'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales ! Eh oui, vous avez jusqu'à ce vendredi soir 14 mai 2021 pour vous inscrire en vue des scrutins des 20 et 27 juin 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous pouvez consulter votre situation électorale ou vous inscrire via le site www.service-public.fr ou en vous rendant à l’Hôtel de ville ou dans les mairies annexes de votre commune. N'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

En cas de déménagement, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune en procédant aux mêmes démarches que pour une 1re inscription. Les personnes déménageant, pour des raisons particulières après cette date, ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 10 juin 2021. Il s'agit des personnes déménageant pour une des raisons suivantes : départ à la retraite ou pour raisons professionnelles.



- Le vote des jeunes majeurs -



• 1er cas : " J’ai effectué ma journée défense et citoyenneté. Je suis recensé et j’aurai 18 ans avant le 20 juin. Suis-je inscrit d’office ? " La réponse est oui. Les jeunes ayant atteint la majorité au 20 juin 2021 sont inscrits d’office sur les listes électorales. Ils pourront voter aux deux tours.



• 2ème cas : " J’ai effectué ma journée défense et citoyenneté. Je suis recensé, mais je n’aurai 18 ans que le 20 juin ! Puis-je voter ? " La réponse est oui, mais seulement au 2ème tour. Les jeunes ayant atteint la majorité entre le 20 et le 26 juin 2021 sont inscrits d’office sur les listes électorales, mais ne peuvent voter qu’au 2nd tour.



• 3ème cas : " Je serai majeur avant le 20 juin 2021, mais je n’ai pas effectué ma journée défense et citoyenneté et mon recensement. Je n’ai donc pas été inscrit automatiquement. Puis-je voter quand même ? ". La réponse est oui, mais sous conditions : les jeunes dans cette situation peuvent se faire inscrire au bureau électoral de la de leur mairie, au plus tard le 14 mai 2021.



Chaque citoyen peut consulter sa situation sur la liste électorale d’une commun par le biais du service en ligne “Interroger sa Situation Electorale (ISE)”.