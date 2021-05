Les salariés de La Poste ont déposé un préavis de grève de 24 heures reconductible à partir mardi 18 mai 2021. En cause des suppressions d'emploi, des contrats d'embauche plus précaire, des changements d'organisations des bureaux et l'annulation des chèques noël ou de la prime Covid. Les syndicats prévoient de manifester dans les rues de Saint-Denis. Le cortège partira mardi à 9 heures du Petit marché de Saint-Denis pour rejoindre la Direction régionale de la Poste dans le Carré piéton à Saint-Denis(Photo : ipreunion.com)

En réponse à l'appel de grève des postiers métropolitains, l'intersyndcalité CGTR FAPT - CFDT S3C - FO COM - SUD PTT prévoit une marche mardi 18 mai 2021 à Saint-Denis. Les responsables des syndicats de plus de 90% des postiers de l'ile appellent les Réunionnais a manifester pour que "La Poste apporte de réelles solutions".



"Les salariés de La Poste n'en peuvent plus, depuis 2017, les suppressions de poste et les réorganisations de l'entreprise dégradent leurs conditions de travail" note l'intersyndicale. "Avec un effectif moindre, on doit faire un travail de qualité, ce n'est plus possible. C'est une situation dramatique à La Poste" plaide Loic Désirée, porte-parole de l'intersyndicale.

"Cette année plus de 100 emplois ont été supprimés" précise Bruno Aporchat secrétaire Sud PTT Réunion. "La direction développe la précarisation en embauchant des Intérims et des CDD" ajoute-tiil. Selon les délégués syndicaux, représentants la majorité des postiers cette situation "n'est plus tolérable et dramatique".

Face à l'argument de la baisse du volume de courrier, les facteurs estiment que leurs activités se diversifient. "De nombreux postiers sont devenus postiers-guichetiers et les horaires d'ouverture des bureaux de poste sont réduites. Les postiers font face aux mécontentement des usagers et les incivilités augmentent" déplore l'intersyndicale. "Un facteur aujourd'hui ne peut plus avoir de lien avec les habitants" note un syndicaliste.

"Nouvelle preuve de l'abandon par la direction des valeurs humaines" de La Poste pour les salariés : le non-versement du prime Covid et l'abandon des chèques Noel destiné aux enfants. "On ne peut pas exprimer le mépris autrement" soupire Loic Désirée.



Regardez l'interview de Loic Désirée, représentant de l'intersyndicale de la Poste