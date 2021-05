Les inscriptions pour la 16ème édition du Startupweekend Réunion sont ouvertes. L'association Webcup organise une 2e édition "Women", réservée aux porteuses de projet qui se déroulera du 25 au 27 juin 2021, en ligne en raison de la crise sanitaire. Les femmes seront à l'honneur et pourront présenter leurs idées au cours d'un pitch d'une minute "l'objectif étant de mettre en valeur les talents de nos Wonder Women Pei" note Webcup. "Des porteuses de projets mais des équipes mixtes !" ajoute l'association. La clôture des pitchs se fera le 6 juin pour les porteuses de projet mais les inscriptions pour les coéquipiers restent ouvertes jusqu'au 20 juin 2021, à minuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'association. Retrouvez ci-dessous le communiqué de Webcup. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"On ouvre le bal de cette année 2021 avec le tout premier Startupweekend, qui sera donc une édition Women, soutenue cette année encore par la DRDFE (La Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité).

Forte de son succès en 2019, l’association Webcup à tout naturellement reconduit cette édition thématique avec un format 100% on line, Covid oblige.

Particularité de cet évènement : "Met famn en lér", voilà le crédo ce Startupweekend. Ce sont donc les femmes qui seront à l’honneur et qui pourront présenter leurs idées au cours d’un pitch d’une minute : l’objectif étant de mettre en valeur les talents de nos Wonder Women Pei.

Les futures startupeuses vont ainsi défendre leur concept devant un parterre de professionnels de l’entrepreneuriat et grâce à l’accompagnement des coachs et de leurs équipes, elles pourront au terme de ces 54h vérifier la viabilité de leurs idées, et pourquoi se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale !

- "Des porteuses de projets mais des équipes mixtes !" -

La mécanique Startupweekend reste quant à elle inchangée, fédérer pendant 54h des hommes et des femmes d’horizons très différents : des étudiants, des entrepreneurs, des demandeurs d’emplois, des retraités, des salariés, des freelances, bref des passionnés, prêts à aider les porteuses de projet à créer leur propre entreprise innovante. 54h de partage de compétences, de coaching professionnel et de bonne humeur qui sont les trois ingrédients indispensables pour faire éclore de magnifiques projets.

Nous souhaitons aux porteuses de projet de belles réussites à l’instar de Brigitte L’Homme, gagnante de la toute première édition avec son projet "La méthode Dragons" (consacrée au bien-être des femmes ménopausées, en leur apportant des solutions naturelles) qui est aujourd’hui devenu une entreprise flamboyante.

"La méthode Dragons est née lors du startup week-end de mars 2019 ! ce genre d'événement peut propulser une idée. Ce Startupweekend a donné le feu vert à tout le développement qui s'est produit par la suite, un projet qui est passé du stade conceptuel à une entreprise en plein développement, notamment grave à toute l'équipe qui s'est jointe à moi pendant ce weekend. Aux femmes qui ont un rêve, c'est le moment pour vous, les super woman, d'oser en participant à cette belle aventure."

Les participants peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site dédié

Attention : Particularité de ce format online, la clôture des pitchs pour les porteuses de projet se fera le 6 Juin 2021. Cependant les inscriptions pour les coéquipiers restent ouvertes jusqu’au 20 juin 2021 à minuit".

Plus d'informations sur le site de l'association Webcup