Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Mercredi 12 Mai à 12H22

"Après 15 ans et avoir été foulées par plus de 1.800.000 visiteurs, certaines pièces de bois des caillebotis sont attaquées par les champignons et les termites. L'équipe maintenance de Kelonia profite de la fermeture au public pour refaire les parties les plus abimées du circuit de visite. Nous respectons les préconisations pour éviter que les détériorations constatées ne se reproduisent: éviter les contact bois/béton/sol, favoriser la circulation de l'air et utiliser que de la visserie inox en raison de l'environnement salin. Et nous voila repartis pour 20 ans et 2 millions de visiteurs" indique Kélonia. (photos : Kélonia)

