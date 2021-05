BONJOUR LA REUNION - A la une du samedi 15 mai 2021 :



- Repairs, le site qui répertorie les anciens propriétaires d'esclaves

- Malgré une vaccination massive, le Covid-19 ne lâche toujours pas les Seychelles

- Rétro : Variant indien, enfance maltraitée, désescalade maintenue, double épidémie

- Le Ghana de retour sur la scène musicale internationale grâce à l'afrobeats

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau week-end en perspective

Le projet Repairs, lancé le vendredi 7 mai 2021, donne accès à une base de données qui répertorie tous les propriétaires d'esclaves qui ont touché des indemnités, au moment de l'abolition de l'esclavage. De La Réunion, aux Antilles, à Haïti en passant par le Sénégal et Madagascar, les internautes peuvent rechercher par noms les anciens propriétaires d'esclaves, et les indemnités perçues par ces derniers. Lancé trois jours avant la journée nationale des mémoires de l'esclavage, le projet a été construit par une équipe de chercheuses et de chercheurs pendant plus de deux ans.

Les Seychelles ont déployé cette semaine toutes leurs ressources pour communiquer sur la situation du Covid L'archipel, qui est parmi les premiers pays en terme de vaccination, connaît paradoxalement une hausse du nombre de personnes infectées. Les Seychelles ont été le premier Etat africain à débuter, en janvier, un programme de vaccination massif

Saint-Denis : deux nouvelles opérations de dépistage ce dimanche

La mairie de Saint-Denis poursuit sa campagne de dépistage du Covid-19. "L'allègement, par la Préfecture, des mesures de protection sanitaire doit s'associer à une prévention accrue des risques de circulation du virus" précise la commune. Deux opérations de dépistage sont prévues

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 mai au vendredi 14 mai 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 10 mai - Le variant indien aux portes de La Réunion

* Mardi 11 mai - Protection de l'enfance : "on ne veut pas une nouvelle affaire Elianna"

* Mercredi 12 mai - Covid-19 : la situation se dégrade, mais le plan de désescalade reste le même

* Jeudi 13 mai - Le Covid-19 et la dengue ont tué 21 malades et contaminés 2.819 personnes en une semaine

* Vendredi 14 mai - Régionales et droite locale : les électeurs ont changé, pas certains élus

Le samedi soir, c'est jour de fête au Purple Pub d'Accra, la capitale du Ghana. Et même en pleine pandémie, alors que bars et clubs sont officiellement fermés, l'afrobeats fait danser et... s'exporte. Dans le quartier animé d'Osu, les premiers fêtards vident des bières locales sur des chaises en plastique, alors que les enceintes poussées à plein volume couvrent les voix. Passé minuit, les corps se réveillent et les chaises se vident. C'est toute la rue qui se déhanche ensuite sur un air de Sarkodie ou de Stonebwoy, les rois de l'afrobeats ghanéen.

Le week-end de Matante Rosina s'annonce très bien. Ce samedi 15 mai 2021 est globalement ensoleillé. Les nuages restent discrets et rarement productifs en pluie. Le vent souffle en rafales (50 à 60 km/h) sur Saint-Pierre et Saint-Denis. La houle est toujours présente avec des vagues d'environ 2 mètres. Les températures sont légèrement supérieures aux normales.