Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Band Cochon enregistre une semaine "classique avec 17 chasseurs" : 109 dépôts sauvages ont été photographiés dans dix communes différentes. "La dengue sévit de plus en plus, 1.626 cas du 26 avril au 2 mai avec 5 décés liés à cette maladie et toujours les mêmes constats !" s'indigne les défenseurs de l'environnement, alors que les dépôts sauvages sont de véritables viviers à moustiques (Photo Band Cochon)

