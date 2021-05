La Compagnie Sakidi propose Kan lamour ek lo azar i zoué avek, une réécriture en créole de la pièce le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, au théâtre les Bambous. La pièce sera jouée à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît, le vendredi 21 mai 2021 à 14h. "La séance spéciale est à 7 euros à partir de 12 ans et s'adresse en priorité aux scolaires et à toutes personnes ne pouvant se déplacer en soirée. La réservation est indispensable par téléphone au 0262 503 863" indique le théâtre des Bambous. La séance peut être réservée en ligne ou par téléphone au 02 62 503 86. Voici le résumé de la pièce. (photo : théâtre les Bambous)

Kan lamour ek lo azar i zoué avek



D’après Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux - Cie Sakidi traduction, adaptation, mise en scène Lolita Tergémina - assistant à la mise en scène Daniel Léocadie - jeu Agnès Bertille, David Erudel, Alex Gador, Daniel Léocadie, Lolita Tergémina, Stéphane Payet - costumes Isabelle Gastellier - lumière Alain Cadivel - scénographie Charley Collet - administration et production Anne Marie Tendil. Coproduction CDNOI. Avec le soutien de la Dac Réunion, la Région Réunion, le Département Réunion, la ville de Saint-Denis, l’Adami.



Épouser un homme qu’elle n’a jamais vu, tel est le sort réservé à Silvia, que son père a fiancée à Dorante, le fils d’un de ses amis. Effrayée par cette perspective, Silvia imagine un stratagème afin de pouvoir observer incognito son futur époux : Lisette, sa soubrette, prendra sa place, tandis qu’elle jouera le rôle de la servante. Mais Dorante a eu la même idée… Commence alors un troublant jeu de rôles propice à un chassé-croisé amoureux cruel et jubilatoire.

Sous ses airs de comédie délicieuse et frivole - ce qu’elle est également - la pièce Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux soulève l’épineuse question du mariage arrangé. Et du clivage social. Peut-on aimer et épouser quelqu’un qui n’a pas reçu la même éducation et qui n’est pas de la même condition que soi, du même milieu social ? Cette question reste terriblement d’actualité et cette modernité a interpellé et séduit la metteuse en scène et comédienne Lolita Tergémina.

En proposant une réécriture en créole de cette pièce du 18ème siècle, la Compagnie Sakidi se lance un défi audacieux, inspirée par la pensée du cinéaste Federico Fellini “Chaque langue vit le monde d’une manière différente”.

Pour tous renseignements et réservations, un numéro de téléphone 0262 50 38 63. Billetterie en ligne sur le site du théâtre des Bambous ou sur le site monticket

