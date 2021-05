Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

PropReunion et Project Rescue Ocean Réunion organisent à partir de 8 heures ce dimanche 16 mai 2021 un "Coup de Prop' Masqué" à l'embouchure de la Rivière Sainte-Suzanne. "L'objectif est de nettoyer complètement la zone en ramassant toutes les ressources abandonnées, bouteilles plastique, cannettes en aluminium, bouteilles de verres, déchets vouées à l'enfouissement,... avant qu'elles ne rejoignent l'océan et ne gagnent le large pour former le 7ème continent" expliquent les organisateurs en notant que "toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

