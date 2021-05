BONJOUR LA REUNION - A la une du dimanche 16 mai 2021 :



Saint-Denis accueille la première marche des visibilités LGBTQIA+

C'est une date dont les associations de défense pour l'égalité se souviendront sûrement. Ce dimanche 16 mai 2021, à 14 heures, s'élancera la première marche des visibilités LGBTQIA+ à La Réunion. Au fil des ans, plusieurs tentatives avaient été lancées, mais aucune n'avait réellement aboutie. Ce dimanche, c'est au moins 500 personnes qui ont indiqué vouloir être sur place. Le rendez-vous a été donné devant le Jardin de l'Etat, à Saint-Denis, pour une marche pour la liberté et les droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, et tous les corps qui font partie de la diversité des identités de genres, sexuelles et romantiques de l'île

The Voice : la gagnante est Marghe Davico, Le Réunionnais Cyprien battu en finale

Le Réunionnais Cyprien ne sera pas The Voice 2021. C'est Marghe Davico qui a remporté ce samedi soir 15 mai 2021 la finale de cette émission phare de TF1. Coaché par Amel Bent, Cyprien Zeni a été éliminé en même temps que Mentissa, coaché par Vianney, après un premier vote en milieu de soirée. Seuls Marghe, élève de Florent Pagny et Jim Bauer, coaché par Marc Lavoine ont donc accédé à la dernière étape de la finale. Et c'est Marghe Davico, originaire de Madagascar qui a donc été couronnée.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Radar mon amour, Cyprien rend hommage à son grand-père

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici un peu léger avec un peu d'amour, d'humour et d'hommage : Radar mon amour : un petit coeur a été dessiné sur le radar de Manapany. Véritable déclaration d'amour ou simple dégradation ? The Voice : Cyprien rend hommage à son grand-père Maxime Laope, son nom est cité dans la presse métropolitaine.

Les peintres noirs prisés comme jamais sur le marché de l'art

Longtemps sous-estimés, voire ignorés, les peintres afro-américains ont désormais toute l'attention du marché de l'art, comme en témoignent les grandes enchères de printemps à New York, qui devraient voir tomber une série de records.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Sec et chaud

Un dimanche 16 mai 2021 sous le soleil. Matante Rosina prévoit un temps sec et chaud. Les nuages sont pratiquement absents pour aujourd'hui. Le vent souffle toujours en rafales (entre 50 et 60 km/h). La mer commence à être moins agitée avec une houle qui s'amortit sous les 2 mètres.