Ce dimanche 16 mai est aussi jour de présentation de liste pour Huguette Bello. La maire de Saint-Paul présente va officiellement ses 46 colistier.e.s pour les élections régionales du dimanche 20 juin et dimanche 27 juin 2021. Elle devrait également détailler les grandes lignes de son programme. Huguette Bello bénéficie du soutien de plusieurs élus. La députée Karine Lebon (PLR), le député jean-Hugues Ratenon (LFI), le maire de Saint-André Joé Bédier et le maire de Cilaos, Jacques Técher notamment. Après Olivier Hoarau, Patrick Lebreton et Ericka Bareigts, la maire de Saint-Paul est la quatrième candidate de gauche à présenter sa liste complète pour les régionales (Photo rb/www.ipreunion.com)

• La conférence de presse est retransmise en direct, regardez :

"L'enjeu des élections est important de manière générale, mais capitale pour La Réunion. Nous sommes à un moment clé de l'avenir, que nous pouvons construire ensemble. Nous n'avons pas le droit de nous tromper. Après 11 ans de mandature, le bilan de Didier Robert est désastreux" déclare Huguette Bello. "L'attente des Réunionnais est immense, ils veulent un véritable changement pour remettre la Région sur les rails. L'espoir est considérable, il ne doit pas être déçu" continue-t-elle.

"Conscients de l'enjeu, nous mesurons nos responsabilités. Nous devons redonner confiance, ouvrir un nouvel horizon. Notre liste est à l'image de La Réunion : unie dans sa diversité. Notre liste vise un rééquilibrage des territoires, les microrégions du sud, de l'ouest et de l'est concentrent le plus de colistiers. Nous accordons une attention particulière à la microrégion des Hauts. C'est une liste compétente mais aussi populaire, où le principe de solidarité est majeur" assure la candidate.

Frédéric Maillot, deuxième sur la liste menée par Huguette Bello, insiste sur l'importance de l'éducation au sein du programme régional. "Il est inadmissible qu'il y ait 23% d'illettrés à La Réunion, que le taux de chômage soit à 33%" s'indigne-t-il. "Quand on baisse les budgets de l'éducation, on n'est pas président mais fossoyeur de la jeunesse. On a vu plus de centres commerciaux que de lycée pendant la mandature de Didier Robert" fustige-t-il, en référence à Didier Robert. "On a l'amour pour notre identité, pour notre histoire, pour notre peuple. C'est avec confiance que je m'engage, quand la liste est menée par madame Bello, une femme de gauche, qui refuse la soumission" enchaîne-t-il.

- La jeunesse au coeur des préoccupations -

Stéphanie Poiny Toplan, troisième sur la liste, déclare elle que "nous avons à cœur de mettre en avant la richesse de l'est. La Région a compétence d'agir pour la culture réunionnaise. Et pourtant, la culture a été sacrifiée. Aujourd'hui, c'est à nous de faire rayonner notre culture et notre pluralité. C'est à nous de valoriser nos acteurs culturels"

Laurène Nativel, numéro cinq, fustige elle aussi la politique du président sortant concernant l'éducation. "Des sacrifices, il y en a eu avec Didier Robert : la Région a la charge des lycées et lycéens. Et pourtant, un seul lycée a été consrtuit, alors qu'il en avait promis trois" explique-t-elle. "De nombreuses familles rencontrent des difficultés aujourd'hui. Cela fait des années que nous demandons la gratuité des manuels scolaires, demande qui n'a jamais été entendue. Pire, la Région a fait des économies sur le dos de nos familles ! Notre jeunesse mérite et attend mieux que cela" enchaîne-t-elle.

"Nous avons des jeunes frappés de plein fouet par la jeunesse. Rien n'a été fait pour eux, diplômés ou pas. Les dispositifs inefficaces et redondants se multiplient. Nous dénonçons par ailleurs l'absence totale de politiques pour lutter contre l'illettrisme, et donc le manque total de résultat face à ce fléau" dénonce-t-elle.

La conseillère régionale souligne par ailleurs l'inaction de la collectivité, le "manque de respect, de compassion". "C'est un comportement indigne pour un président de Région, voilà comment nous pouvons résumer ces mandatures. Huguette Bello a été une cheffe de l'opposition exemplaire, qui travaille depuis le début de ces mandatures, priorisant la protection de la population réunionnaise. L'éthique et la probité ont été fortement mises à mal pendant ces mandatures : aujourd'hui, nous assistons à une crise de confiance de la population vis-à-vis de la classe politique" souligne-t-elle.