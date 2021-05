Retrouvez ici toutes les modifications de la circulation pour les jours à venir. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de réalisation de bretelles

Sur la RN1 au Port et à Saint-Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie de 20h à 5h les nuits du lundi 17 au jeudi 20 mai inclus. Une déviation sera mise en place par la RN7 axe Mixte.



RN2 - Petite Ile/St Joseph - Travaux de pose de grillage

Sur la RN2 entre Petite Ile et St Joseph secteur Manapany les Bas, travaux de pose de grillage du lundi 17 au vendredi 21 mai. Coupures de 15 minutes et alternat de 8h à 17h.



RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation

Sur la RN2 à Petite Ile, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu’au lundi 31 mai. Alternat de 19h à 4h.



RN3 - La Plaine des Cafres - Travaux de raccordement électrique

Sur la RN3 à la Plaine des Cafres, pour permettre des travaux de raccordement électrique, la circulation sera interdite dans le sens montant entre la rue du Père Hauck et la rue de Metz de 7h à 16h jusqu’au vendredi 4 juin. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage manuel en TPC

Sur la RN1 à St Paul entre Ravine de l'Etang et Rivière des Galets, travaux de fauchage manuel les nuits des mercredi 19 et jeudi 20 mai. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.



RN1 - St Leu - Travaux de fauchage manuel en accotement

Sur la RN1 à St Leu entre les échangeurs du Portail et celui de Colimaçons, travaux de fauchage manuel en accotement du lundi 17 au vendredi 21 mai. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier dans le sens Sud/Nord en fonction des besoins du chantier de 7h30 à 15h.



RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur Etang Salé et l'échangeur Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits des lundi 17 au jeudi 20 mai inclus. Neutralisation de voie ou BAU dans un sens puis l’autre en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.



RN1 - St Paul/Ravine St Gilles - Travaux d'aménagement

Sur la RN1 à St Paul Ravine St Gilles, travaux d'aménagement du lundi 17 au vendredi 21 mai. Voie lente neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.



RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de marquage horizontal

Sur la RN2 entre Petit Bazar à St André et l'échangeur Nord de Ste Suzanne, travaux de marquage horizontal les nuits du lundi 17 au jeudi 20 mai inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.



RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de fauchage

Sur la RN2 entre Le Chaudron à St Denis et Le Verger à Ste Marie, travaux de fauchage du lundi 17 au vendredi 21 mai. BAU neutralisée de 8h à 15h dans un sens puis dans l'autre.



RN2 - Ste Marie - Travaux d'amélioration d'écoulement d'eaux pluviales

Sur la RN2 à Ste Marie secteur Les Cafés, travaux d'amélioration d'écoulement d'eaux pluviales du lundi 17 au vendredi 21 mai. BAU neutralisée sur la bretelle de sortie dans le sens Nord/Est de 7h à 15h.

RN3 - Le Tampon/14ème km - Travaux de réfection de joints d'étanchéité

Sur la RN3 au Tampon 14ème km, travaux de réfection de joints d'étanchéité sur l'ouvrage de la Ravine des Cabris les nuits du lundi 17 au jeudi 20 mai inclus. Route fermée dans les deux sens de 20h à 5h. Déviation par les voiries communales.

Evènements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 16 mai de 14h à 17h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.