A la veille du 17 mai, Journée Internationale de lutte contre l’Homophobie, la Transphobie et la Biphobie, l'association Requeer s'est lancé le pari de la tenue de cette marche. Une initiative validée par la préfecture le 5 mai, donnant le feu vert pour l'organisation.



Si la date est symbolique, des circonstances récentes ont impulsé 'organisation de la marche, alors qu'une militante réunionnaise, Mathilde Lebon, a récemment été la cible d'attaques lesbophobes sur les réseaux sociaux.



"Les propos qui ont été tenus à l'encontre de Mathilde, et envers moi dernièrement ont été le déclencheur. On voulait déjà organiser cette marche l'an dernier, mais on avait annulé à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, même si le Covid-19 est toujours là, ce n'est plus possible de rester sans réagir alors que nous sommes en danger, qu'on reçoit des menaces de mort" explique Brandon Gercara, activiste queer et à l'origine de l'association Requeer.





Des temps de parole seront d'ailleurs accordés aux militant.e.s pour s'exprimer sur les problématiques rencontrées aujourd'hui à La Réunion. "Il y a tout un contexte extrêmement homophobe ici. Ce n'est pas un événement festif mais politisé, pour montrer qu'on est là et questionner le manque de visibilité de la communauté LGBTQI+ racisé.e.s" détaille Brandon Gercara. L'événement a été préparé en amont pendant deux semaines : affiches, pancartes, slogans, discours, tout a été pensé pour cette première marche.

"Cette marche est avant tout un outil de lutte contre les oppressions, un moyen pour visibiliser la diversité des identités de genres, sexuelles et romantiques, une manifestation politique qui appelle l’égalité des droits pour mieux vivre ensemble" rappelle ReQueer. "Il semble essentiel aujourd’hui de marcher pour lutter pour nos droits, et de rappeler à la jeunesse LGBTQIA+ sa légitimité à exister en tant que telle. Les vies des personnes LGBTQIA+ comptent. Nous refusons que notre droit à la dignité soit soumis au bon vouloir des personnes LGBTphobes. Cessons de normaliser les violences, marchons ensemble pour lutter contre toutes formes de discriminations" ajoute l'association.

