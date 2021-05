BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi matin 17 mai 2021 :



- Régionales : des listes qui brassent très (très) large

- Les infirmiers anesthésistes sont en colère

- Nouvelle nuit de pilonnage de Gaza par Israël, environ 200 morts en une semaine

- Des collectes pour les emballages de produits phytosanitaires

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Régionales : des listes qui brassent très (très) large

Sauf candidature de dernière minute, 10 listes seront présentes au premier tour des élections régionales du 20 juin 2021. De la liste citoyenne au mélange des genres politiques en passant par l'intégration de personnes de la société civile, les listes des principaux candidats à ce scrutin réservent leur lot de surprises et de postulants logiques. Mais le fait notable, c'est qu'elles brassent toutes de façon très large, confirmant un peu plus que les logiques partisanes et politiques sont désormais un lointain souvenir. Tour d'horizon

Les infirmiers-anesthésistes sont en colère

Le collectif des infirmiers-anesthésistes de La Réunion a décidé de relayer l'appel à la grève (au moins pour 24 heures) lancé au plan national par le Syndicat national des infirmiers anesthésistes et la CGT. Le professionnels de ce secteurs sont en grève ce lundi 17 mai 2021. Ces soignants réclament "une reconnaissance législative, réglementaire et financière de (leur) profession à hauteur de (leur) niveau de formation, d'autonomie de pratique et de responsabilité professionnelle" soulignent les syndicalistes. Malgré toutes les démarches engagées auprès du gouvernement "nous n'avons obtenu aucune avancée" déplore pour sa part le collectif des infirmiers anesthésistes de La Réunion

Nouvelle nuit de pilonnage de Gaza par Israël, environ 200 morts en une semaine

L'armée israélienne a mené aux premières heures de lundi une intense série de frappes sur Gaza, après une semaine noire ayant fait quelque 200 morts dans les violences entre l'Etat hébreu et le Hamas islamiste, restés sourds aux appels internationaux à la désescalade.

Des collectes pour les emballages de produits phytosanitaires

Eco Agri Réunion organise des collectes les 1er, 2 et 3 juin 2021 pour les agriculteurs et éleveurs. Les collectes auront lieu à Terra Coop Corbeil à la Saline les Hauts. Les emballages des déchets agricoles doivent être vides des produits phytosanitaires. "Ne mélangez pas les sachets plastiques et boîtes avec les bidons" indique le TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Matante Rosina, vous souhaite une excellente semaine. Ce lundi 17 mai 2021, Matante Rosina compte sur vous pour lui donner le temps qu'il fait chez vous. Elle vous conseille aussi de rejoindre notre groupe facebook pour partager vos photos ou même vos vidéos de la météo : Météo île de La Réunion, infos routes - Zot Imaz (Imaz Press Réunion)