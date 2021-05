Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Le 30 avril, Camille Dagorne, sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, a présidé le comité de pilotage (COPIL) du Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBTQIA+ (CORAH). Une première feuille de route a été adoptée, les travaux des groupes de travail autour des 4 axes prioritaires identifiés : la mobilisation de tous les acteurs du territoire contre la haine anti-LGBTQIA+ et de tous les acteurs du territoire contre le racisme ; la libération de la parole et protection juridique des victimes ; et la formation des citoyens par la transmission des valeurs, l'éducation et la culture.

