Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Le collectif des infirmiers-anesthésistes de La Réunion a décidé de relayer l'appel à la grève (au moins pour 24 heures) lancé au plan national par le Syndicat national des infirmiers anesthésistes et la CGT. Le professionnels de ce secteurs sont en grève ce lundi 17 mai 2021. Ces soignants réclament "une reconnaissance législative, réglementaire et financière de (leur) profession à hauteur de (leur) niveau de formation, d'autonomie de pratique et de responsabilité professionnelle" soulignent les syndicalistes. Malgré toutes les démarches engagées auprès du gouvernement "nous n'avons obtenu aucune avancée" déplore pour sa part le collectif des infirmiers anesthésistes de La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

