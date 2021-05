Les Journées nationales de la Croix-Rouge française auront lieu du samedi 22 au dimanche 30 mai 2021. Durant une semaine les volontaires rencontreront le public pour parler de leurs activités et collecter les dons "indispensables à la poursuite des actions de solidarité locale" indique l'association. La Croix-Rouge de La Réunion "compte sur tous pour financer ses actions sociales, d'urgence et de secourisme". Vous pouvez participer à cette quête en allant à la rencontre des bénévoles dans les rues du 22 au 30 mai 2021 ou en ligne de deux façons. La première par don sur la plateforme de financement participatif de La Réunion ou depuis le site de la Croix-Rouge française. "La quête représente près de 50 % de notre budget local" indique l'association dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration : Amiens Métropole)

Chaque année et depuis 1934, la quête est un rendez-vous incontournable pour tous les volontaires de la Croix-Rouge française. Durant une semaine, ils iront à la rencontre du public pour parler de leurs activités et collecter les dons, indispensables à la poursuite des actions de solidarité locale. Parce que la situation sanitaire ne doit pas empêcher nos volontaires d’aller à la rencontre du public, nous adaptons les moyens de collecte pour respecter les gestes barrières, en proposant le paiement sans contact et le don par internet, en plus des troncs habituels. Une semaine cruciale en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale.

- Si vous donnez en bas de chez vous, vous aidez en bas de chez vous -

“Tout au long de l’année des centaines de milliers de français peuvent compter sur l’engagement sans faille de nos volontaires mobilisés sur tous les fronts de l’urgence sanitaire et sociale. Tout particulièrement depuis de longues semaines pour faire face à la crise sanitaire. Pendant cette semaine de quête, les acteurs Croix-Rouge française comptent sur la générosité de tous pour continuer à mener leurs actions de proximité” professeur Jean-Jacques Eledjam, président de la Croix-Rouge française.

Du 22 au 30 mai prochains, des milliers de volontaires de la Croix-Rouge française arpenteront la France métropolitaine et les territoires ultra marins pour venir à la rencontre des habitants des villes et villages afin de leur présenter leurs projets et d’obtenir leur soutien pour continuer à accompagner les plus vulnérables. Depuis plus d’un an, la crise sanitaire, économique et sociale impacte les populations déjà vulnérables mais également de nouveaux publics qui se trouvent, à leur tour, fragilisés.

La crise Covid-19 a montré à quel point la solidarité de proximité est essentielle et que chacun a un rôle à jouer. De l’aide alimentaire et vestimentaire, à l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, de l’accès à la santé au soutien psychosocial, des premiers secours lors d’accidents domestiques aux dispositifs d’urgence de grande envergure suite à une catastrophe naturelle, les acteurs de la Croix-Rouge française se mobilisent et agissent au cœur des crises mondiales, comme en bas de chez vous.



- La Croix-Rouge de La Réunion compte plus que jamais sur la mobilisation de tous -



C’est la générosité du public et l’argent collecté notamment pendant les Journées nationales, qui permettent à la Croix-Rouge de La Réunion de financer à partir de ses 5 antennes de l’île, l’accueil des personnes fragiles, l’aide alimentaire et vestimentaire La quête représente près de 50 % de notre budget local. Nous intervenons sur tout le territoire pour aider les plus démunis chez eux ou dans la rue. Nous participons à la prévention des risques sanitaires, par la diffusion de l’information et les formations aux premiers secours.



Nous sommes présents aux côtés de ceux dont la vie est bouleversée par un évènement climatique ou sanitaire. Et depuis le début de la crise sanitaire, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour lutter contre la propagation de la Covid-19 : participation au dispositif de sensibilisation des voyageurs arrivant sur le territoire, accueil dans les centres de dépistage puis de vaccination , accompagnement de l’arrivée des auto-tests, et aussi participation à la mobilisation contre la Dengue.

Nous avons besoin de vous pour faire vivre nos actions et développer nos projets notamment la création d’ateliers de couture. Ces ateliers organisés au sein de nos locaux sont destinés à un public féminin élargi victime de violences conjugales, mais également de nos bénéficiaires qui, de fait de la superposition des précarités, peuvent elles aussi être victimes de violences au sein du couple. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une triste réalité. A la Réunion, ce sont 15% des femmes qui ont déclaré avoir été victimes de violences au sein du couple d’après l’Ined, et la crise du coronavirus a été marquée par une augmentation drastique des signalements de violences conjugales. Le rôle des associations de terrain qui gèrent avec peu de moyens et pourtant avec brio l’accompagnement des femmes victimes de violences est fondamental.



Nous proposerons dans chaque antenne de la Croix-Rouge sur l’île, de compléter le parcours de réinsertion mis en place par les associations partenaires, particulièrement les associations de soutien aux femmes victimes de violences dans un cadre de responsabilité environnementale. Les personnes orientées par les associations ainsi que les clientes des vesti-boutiques viendront apprendre à coudre gratuitement. A cet effet, les bénévoles de la délégation se mobiliseront pour accompagner cette démarche de réinsertion sociale et professionnelle, et de développement de l’estime de soi. De plus comme l’année dernière le chanteur Tias a eu la gentillesse d’accepter d’être le parrain de ces journées nationales.



- Comment se mobiliser pour soutenir les actions de la Croix- Rouge française ? -

- Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues du 22 au 30 mai 2021.

- Par don sur la plateforme de financement participatif de La Réunion

- En ligne, en quelques clics depuis le site de la Croix-Rouge française où chacun pourra choisir la Croix-Rouge locale à laquelle il souhaite donner.

- Donner, pour faire quoi ? -

Cette quête annuelle est l’occasion de soutenir les actions menées par les bénévoles de la Croix-Rouge française dans sa ville, son quartier, son village.

● 1€ c’est un repas,

● 4€ c’est un kit d’hygiène,

● 10€ c’est 30 couvertures de survie pour un poste de secours,

● 30€ c’est une consultation médicale, des médicaments et des soins infirmiers pour une personne sans couverture sociale,

● 60€ c’est la formation de bénévoles pour la prise en charge de malades d’Alzheimer...