L'association Rotary Club Satellite de Saint-Denis et Jam Live organise un concert en live streaming le vendredi 21 mai 2021. L'objectif de cette soirée, récolter de dons pour les associations réunionnaises luttant contre les violences intrafamiliales dont le collectif Cevif.

Le concert se déroulera en direct de l'Ipanéma Café à Saint-Gilles de 17h à 20h et sera diffusé sur la page Facebook de Maska Studio. Plusieurs invités sont attendus dans la soirée, le Tamponnais Lady La Fée performera son spectacle, l'humoriste Thierry Jardinot présentera les deux premières parties de son nouveau sketch mêlant stand-up et music-hall et la chanteuse Marie Payet sera en live depuis Château Morange. La Miss Réunion 2020, Lyna Boyer est la marraine de cette première édition de "Live Stream Donation". Elle co-animera la soirée aux côtés du chanteur Loki Lonestar.

Tous les donations des spectateurs seront reversés aux associations luttant contre les violences intrafamiliales. Le collectif Cevif, fondé par Thérèse Baillif, œuvre depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences intrafamiliales à travers des actions de prévention, d'accompagnement ou d'aides des personnes victimes de violences.

En moyenne 213 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur partenaire ou leur ex-partenaire et seulement 18% portent plainte pour ces délits et crimes. La diffusion en live stream est à retrouver gratuitement sur la page de l'évenement Maska Studio et en présentiel à l'Ipanéma Café sur réservation.

Programme de la soirée :

-17h - 17h15: discours de présentation avec Lyna Boyer Miss Réunion & Loki Lonestar.

-17h15 - 17h45: Lady La Fée- acte 1 musical (30 minutes) Accompagné d’une performeuse (Cerceau, Bolaces lumineuses & éventails de feu)

-17h45 - 18h : annonce des premiers chiffres au compteur + interviews des membres de Lady La Fée

-18h - 18h20 : live de Marie Payet

-18h20 - 18h25 : Thierry Jardinot - partie 1 de son nouveau sketch

-18h25 -18h40 : interviews de Cevif et Rotary Satellite Saint Denis Doyen

-18h40 - 19h10: Lady La Fée - acte 2 musical (30 minutes) Avec la performeuse Sélam (Cerceau, Bolaces lumineuses & éventails de feu).

-19h10 - 19h15 : Thierry Jardinot - partie 2 de son nouveau sketch.

-19h15 - 19h25 : point sur les fonds récoltés en temps réel avec l’intervention de Marie Payet. Tour de table avec les différentes personnalités présentes.

-19h25 - 19h55: Lady La Fée - acte 3 musical (20 minutes) accompagné d’une performeuse (Cerceau, Bolaces lumineuses & éventails de feu).

-19h55 - 20h : remerciements avec Lyna Boyer Miss Réunion & Marie Payet.