Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ce mardi 18 mai 2021, Matante Rosina a prévu un temps sec. Le soleil est présent sur toute l'île. En milieu de journée, les nuages débarquent dans les Hauts et amènent quelques pluies du côté du Tampon ou de Bois de Nèfles Saint-Paul. Le littoral et les sommets de plus de 1500 mètres restent ensoleillés. Dans l'après-midi, les nuages se développent et débordent en mer du côté de la baie de Sint-Paul ou de la Possession. Il est même possible qu'il y ait quelques averses. Ailleurs, le littoral garde un beau temps. La mer est peu agitée à agitée.

