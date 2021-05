BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mercredi 19 mai 2021 :



- Covid-19 : les terrasses rouvrent, le couvre-feu recule à 21 heures

- Covid-19 : une amélioration des indicateurs à relativiser

- Motifs impérieux : la plateforme "Mes démarches simplifiées" a autorisé le voyage de 42 000 personnes

- Euro: Deschamps rappelle Benzema en sélection, une première depuis 2015

- Saint-Paul : la commune ouvre la concertation pour des projets d'aménagement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures plus fraiches

La Réunion regagne un peu de liberté ce mercredi 19 mai 2021. Dans la continuité du plan de désescalade des restrictions sanitaires, les bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses à partir de ce mercredi. Le couvre-feu passe de 19 à 21 heures, tandis que les lieux culturels peuvent enfin rouvrir leurs portes.

Alors que les autorités ont annoncé une baisse des indicateurs Covid-19 cette semaine, les chiffres sont à relativiser en raison de la diminution du nombre de dépistage. En une semaine, sept personnes sont décédées, 922 cas ont été confirmés, et le taux d'incidence a chuté à 108 cas pour 100.000 habitants. Parallèlement, le nombre de dépistage a diminué de 19,3%, expliquant en partie la baisse du nombre de cas

En vigueur du mercredi 3 mars au mardi 18 mai 2021 la plateforme préfectoral "Mes démarches simplifiées" dédié aux demandes de motifs impérieux a traité 47.500 dossiers. Selon les chiffres de la préfecture 42 000 personnes ont été autorisées, à voyager. 4.000 dossiers ont été rejetés et 1.500 ont été classés sans suite, pour des erreurs de date. A noter que la plateforme a été fermée alors que les motifs impérieux sont toujours demandés pour être autorisés à embarquer sur les vols effectuant des rotations entre La Réunion et la Métropole et entre notre île et Mayotte. Cette décision a été prise dans "le cadre de la stratégie nationale de réouverture" explique la préfecture

Le sélectionneur Didier Deschamps a créé la surprise mardi en convoquant, parmi les 26 joueurs appelés à disputer l'Euro (11 juin-11 juillet), l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema pourtant écarté de l'équipe de France depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de la sextape.

A Saint-Paul, plusieurs concertations du public vont se tenir dans plusieurs bassins de vie jusqu'au vendredi 4 juin 2021. "Le public peut se rendre dans certaines mairies annexes afin de prendre connaissance des différents dossiers d'informations (Dim) liés à des projets d'aménagement" indique la ville de Saint-Paul

Ce mercredi 19 mai 2021, le temps se couvre après une nuit étoilée. Matante Rosina et son chat Miyu observent le ciel et se disent que quelques nuages vont s'installer dès ce matin dans le Sud. Dans le Sud sauvage, de petites averses occasionnelles sont attendues en matinée. Les nuages envahissent rapidement les premières pentes. Le littoral est épargné. Mais à la mi-journée, la couverture nuageuse déborde au Sud et aussi dans les Hauts avec de probables averses. Sur les plages du Sud-Ouest, de l'Ouest et sur le littoral Nord ou dans les Hauts au-dessus de 2000 mètres, le soleil est bien présent. Le vent est faible, la mer peu agitée à agitée et les températures légèrement plus fraiche qu'hier.