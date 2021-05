Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Du 3 au 9 mai, 1.382 cas de dengue ont été confirmés, annoncent les autorités sanitaires. Aucun nouveau décès n'a été recensé cette semaine. Le virus de la dengue continue à circuler à un niveau élevé sur le territoire cependant. Depuis deux semaines, plus de 300 passages aux urgences sont recensés. La proportion de patients hospitalisés après leur passage aux urgences est stable (près de 30%). La proportion de patients affectés par une forme sévère reste supérieure aux années précédentes et se situe autour de 21%, annoncent la préfecture et l'ARS dont nous publions le communiqué. (Photo rb/www.ipreunion.com)

