Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Lundi 17 Mai à 16H39

Ce mercredi 19 mai 2021, le temps se couvre après une nuit étoilée. Matante Rosina et son chat Miyu observent le ciel et se disent que quelques nuages vont s'installer dès ce matin dans le Sud. Dans le Sud sauvage, de petites averses occasionnelles sont attendues en matinée. Les nuages envahissent rapidement les premières pentes. Le littoral est épargné. Mais à la mi-journée, la couverture nuageuse déborde au Sud et aussi dans les Hauts avec de probables averses. Sur les plages du Sud-Ouest, de l'Ouest et sur le littoral Nord ou dans les Hauts au-dessus de 2000 mètres, le soleil est bien présent. Le vent est faible, la mer peu agitée à agitée et les températures légèrement plus fraiche qu'hier.

