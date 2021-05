La délégation départementale de sécurité routière de la direction de la sécurité publique de La Réunion organise le jeudi 20 mai 2021 une matinée pour se perfectionner a la conduite de 2 roues motorisé. L'évènement est organisé au cours des journées de la sécurité routière au travail et se déroulera à la Sodiparc de Sainte-Clotilde. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Sodiparc. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La Sodiparc étant engagée dans la Sécurité Routière en tant que délégataire de Service Publique de Transport Urbain de la CINOR et partenaire de la Police Nationale et Municipale, recevra l’évènement. Ainsi, les salariés de la Sodiparc et des agents des brigades motorisées, pourront bénéficier des ateliers animés par la DDSR.

Cette matinée à destination des motards de la Sodiparc, de la Police Nationale et Municipale, vise à améliorer leur sécurité lors de la pratique de motocyclette en circulation, par une connaissance approfondie des risques liés à cette activité et une meilleure maîtrise technique de leur machine.

Nous vous invitons à cette matinée d’ateliers pratiques, de démonstration et de sensibilisation qui se déroulera de 07h30 à 12h00, sur le Parking de la Sodiparc - 14 Rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde. "