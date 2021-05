Un nid de tortue marine découvert dans un jardin de Faaone Au début du mois d’avril, une famille de Faaone a eu l’agréable surprise de découvrir des bébés tortue dans leur jardin. Prévenus, les agents de la Direction de l’environnement se sont rendus rapidement sur place et ont réussi à récupérer 25 émergentes dans les hautes herbes de la propriété. Désorientés et incapables de rejoindre la mer par leurs propres moyens, les animaux ont été regroupés et transportés sur la plage voisine où ils ont été relâchés en présence de toute la famille qui avait découvert le nid.