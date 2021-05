BONJOUR LA REUNION - A la une du jeudi 20 mai 2021 :



- Motifs impérieux : les voyages reprennent le 9 juin, sous conditions

- Double épidémie : légère amélioration des indicateurs cette semaine

- Coupe de France : le PSG remporte son trophée porte-bonheur

- Cinor : signature d'une convention pour un meilleur accès à l'eau

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle

Motifs impérieux : les voyages reprennent le 9 juin, sous conditions

Comme vous le révélait Imaz Press ce mercredi 19 mai 2021, les motifs impérieux devraient être levés le 9 juin prochain entre La Réunion et la Métropole. Cette date n'est cependant pas fixé dans le marbre, la situation sanitaire ne permettant pas pour l'heure d'assurer que les voyages seront permis d'ici trois semaines. Par ailleurs, seuls les voyageurs vaccinés pourront prendre l'avion sans motifs impérieux

Double épidémie : légère amélioration des indicateurs cette semaine

Du 3 au 9 mai, 1.382 cas de dengue ont été confirmés. Un chiffre en légère amélioration alors que 1.626 cas avaient été confirmés la semaine précédente, et que cinq personnes étaient décédés des suites du virus. Pour autant, la situation reste pour l'heure largement préoccupante. Depuis deux semaines, plus de 300 passages aux urgences sont recensés. La proportion de patients hospitalisés après leur passage aux urgences est stable (près de 30%), cependant, la proportion de patients affectés par une forme sévère reste supérieure aux années précédentes et se situe autour de 21%

Coupe de France : le PSG remporte son trophée porte-bonheur

Le Paris SG a remporté mercredi contre Monaco (2-0), une 14e Coupe de France, son titre fétiche qui lui permet de rééquilibrer le bilan d'une saison compliquée, avant le dénouement du Championnat.

Cinor : signature d'une convention pour un meilleur accès à l'eau

La Cinor a accueilli ce mercredi 19 mai 2021 Régine Pam, sous-préfète de l'arrondissement nord et Philippe Grammont, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'occasion de la signature d'une première convention de partenariat financier Etat/CINOR dans le cadre du Plan de relance gouvernemental. Cette convention permettra la réalisation de deux unités de surpression d'eau potable pour un meilleur accès à l'eau dans les Hauts

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle

Matante Rosina a prévu pour ce jeudi 20 mai 2021, une journée sous le vent et la pluie sur une grande moitié sud du département. De fréquentes rafales de vent sont à craindre dans ce secteur pouvant aller jusqu'à 90 km/h, sur le littoral comme dans les Hauts. Les baies de Saint-Paul et de la Possession sont épargnées. Le temps humide persiste sur les pentes sud. Il est possible qu'il y ait quelques petites averses dans le Nord. Les températures deviennent fraiches. La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, avec une houle de secteur Sud voisine de 3 mètres.