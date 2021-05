A l'occasion de la campagne de consultation citoyenne sur les discriminations, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a sollicité une trentaine de partenaires issus du monde associatif et institutionnel sur la thématique des discriminations en termes d'accès aux soins. Un atelier participatif dématérialisé organisé le 27 juin permettra d'échanger sur les dispositifs existants et de faire émerger des propositions d'action dans ce domaine.

Les échanges seront animés par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et le référent régional du Défenseur des droits de La Réunion.



- Une plateforme nationale pour lutter contre toutes les formes de discrimination -

Afin de lutter contre toutes les formes de discriminations, qu’elles soient liées au handicap, à l’origine, au genre, à l’identité ou à l’orientation sexuelle, Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, de la Diversité et de l’Egalité des Chances, a lancé le 8 avril une plateforme de consultation permettant à chaque citoyen d’évaluer et de contribuer à l’action publique.



Les thématiques suivantes sont disponibles :

- l’accès aux soins,

- l’emploi,

- le logement,

- l’accès aux loisirs,

-les transports,

- la sécurité,

- l’accès aux services, les assurances, les banques et les mutuelles.