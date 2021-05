Jean-Luc Poudroux tient une conférence de presse ce jeudi matin 20 mai 2021. Le député divers-droite de Saint-Leu donne son positionnement concernant les régionales des dimanches 20 juin et 27 juin 2021. Il précise aussi ses projets pour le développement socio-économique de sa circonscription. Le député de droite appelle à voter contre Didier Robert. suivez-vous, nous sommes en direct (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le député Jean-Luc Poudroux fait le point sur les carrières. "Je comptais sur l'aide du président de Région concernant la carrière de Bois blanc. Non seulement je ne l'ai pas eu mais le projet que je proposais sur la carrière de la Rivière des galets, il l'a torpillé" tacle-t-il.

"Ce renouvellement de confiance n'est pas politiquement possible, c'est pourquoi j'appelle à voter pour uune autre gouvernance" annonce-t-il. "Je ne voterai pas non plus pour la liste d'Ericka Bareigts" en raison de son rapprochement avec Emmanuel Macron, estime-t-il. Le député veut mettre l'accent sur "le schéma d'aménagement régional" mais aussi sur l'écologie.

Poser une question IPR à 10H01 Bonjour La Réunion ! Nous sommes en direct de la conférence de presse de Jean-Luc Poudroux. Restez avec nous !