Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Mardi 18 Mai à 16H15

Matante Rosina a prévu pour ce jeudi 20 mai 2021, une journée sous le vent et la pluie sur une grande moitié sud du département.

de fréquentes rafales de vent sont à craindre dans ce secteur pouvant aller jusqu'à 90 km/h, sur le littoral comme dans les Hauts. Les baies de Saint-Paul et de la Possession sont épargnées. Le temps humide persiste sur les pentes sud. Il est possible qu'il y ait quelques petites averses dans le Nord. Les températures deviennent fraiches. La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, avec une houle de secteur Sud voisine de 3 mètres.

