Météo France annonce un vent de secteur sud-est très fort dans la journée : jusqu'à 100 km/h à la pointe des Trois bassins. La houle sera aussi au rendez-vous avec des vagues allant jusqu'à 4 mètres. Attention sur la côté, soyez prudents. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le vent est l'élément marquant de la journée. En effet, de secteur Sud-est, il souffle fort sur une grande partie du département. Les rafales sont voisines de 70 à 80 km/h des plages de l'Ouest à Saint-Pierre et de Saint-Philippe à Saint-Denis en passant par les hauteurs exposées comme le Volcan ou le Maïdo. Localement, on pourrait atteindre 90 km/h vers la Pointe des Trois Bassins et approcher les 100 km/h sur les hauteurs de Sainte-Rose.

Les régions du Port et de la Possession sont à l'abri. Côté ciel, après les bonnes averses de la nuit sur les régions du Sud Sauvage ainsi que sur les hauteurs du Sud-Est, les éclaircies font leur retour au fil des heures. Les averses s'estompent à ce moment là sur la Crête ou grand Coude.

Ailleurs, de belles périodes ensoleillées sont observées dès le matin. L'évolution diurne se met en place sans altérer l'impression de beau temps. L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur, laissant les hauts sommets dégagés. Nuages et soleil se partagent le ciel dans les cirques. Le littoral conserve de larges éclaircies avec cependant quelques débordements nuageux inoffensifs sur Saint-Paul et la Possession.

Côté mer, elle est peu agitée sur la côte Nord-ouest, forte ailleurs. La houle de secteur Sud déferle de la Pointe des Aigrettes à l'Anse des Cascades avec une hauteur moyenne de 3 mètres à 3 mètres 50. La mer totale atteint les 4 mètres.

La prudence est de mise !