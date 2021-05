Frédéric Miranville a été réélu Président de l'Université de La Réunion ce jeudi 20 mai 2021. Il était candidat à sa réélection face à Brigitte Grondin-Perez. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 14 avril 2021, le Tribunal administratif (TA) a rendu sa décision concernant les deux recours introduits contre les délibérations du 8 décembre et 17 décembre 2020 du Conseil d’administration, annulant ainsi respectivement la désignation des personnalités extérieures du Conseil d’administration et l’élection du Président de l’Université de La Réunion.



Après approbation d'un nouveau calendrier des opérations électorales par Madame la Rectrice de région académique, Chancelière des Universités, en lien avec Monsieur l'Administrateur provisoire, l'Université de La Réunion a mené un nouveau processus de désignation des quatres personnalités extérieures élues, complet des quatre personnalités extérieures nommées.



Il appartenait désormais aux 36 membres du Conseil d'administration d'élire à leur tour le ou la président·e de l'établissement, pour un mandat de 4 ans. Il s'agit des :

• 28 administrateurs élus lors des scrutins des 24 et 25 septembre et du 1er décembre 2020 ;

• 4 personnalités extérieures nommées (par la Région, le Département et les organismes de recherches partenaires) ;

• 4 personnalités extérieures issues d'un appel public à candidatures, désignées le 11 mai 2021 par le Conseil d’administration en cours de constitution.

Le ou la président·e de l'Université de La Réunion est élu·e à la majorité absolue parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.