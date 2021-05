A l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination, organisée du 17 au 21 mai 2021, des actions de vaccination contre le cancer du col de l'utérus sont organisées en collège. Un dépistage précoce est recommandé dès le plus jeune âge : des ateliers de sensibilisation seront également proposés aux collégiens pour les informer sur ce cancer qui touche 50 à 70 Réunionnaises chaque année. (Photo d'illustration AFP)

Des vaccins au collège "pour faire barrière au cancer" : c'est l'action qui est menée cette semaine pour sensibiliser et protéger les plus jeunes face au cancer du col de l'utérus. Il est possible de le vaincre grâce à la vaccination des adolescentes et au dépistage précoce.

Ce jeudi 20 mai 2021 des actions de vaccination sont organisées au collège Paul Hermann à Saint-Pierre, dans le bus à destination des collégiennes, d'autres témoigneront au cours de la matinée. Des ateliers de sensibilisation à la "santé sexuelle" sont également proposés en classe.

Une action portée par PROM SSCOL, avec le concours du CHU Sud Réunion, du Bus Santé Prévention, porté par Asetis Réunion, et les Ateliers créatifs Organe Endemik, réalisés et animés par le CRCDC (Centre régional de coordination des dépistages des cancers).

