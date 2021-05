BONJOUR LA REUNION - A la une du vendredi 21 mai 2021 :



C'est ce vendredi 21 mai 2021 que Didier Robert sera fixé sur son sort dans l'affaire dite des Musées Régionaux où il est poursuivi notamment pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts. Lors de l'audience du 23 avril devant le tribunal correctionnel, le parquet avait requis 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité à son encontre. Que les magistrats décident de le condamner ou de le relaxe, le jugement sera lourd de conséquences pour Didier Robert, actuellement en campagne pour sa réélection à la tête de la Région. Ce scrutin est prévu les 20 et 27 juin prochains

Une réunion est organisée ce vendredi 21 mai 2021 dans les locaux de la direction générale du CHU de La Réunion, à Saint-Paul. Seront présents les syndicats, ainsi que la direction, pour faire le bilan du projet social 2019-2021 et préparer les lignes directrices de gestion pour les années à venir. Le sujet des contractuels sera au coeur des négociations

L'association Réunionnais volontaires organise une session de ramassage de déchets ce samedi 22 mai de 8h30 à 11h30 sur le littoral de Saint-Benoît. Réunionnais volontaires attend une cinquantaine de bénévoles pour cette action encadrée par des membres de l'association et des représentants de la Cirest et soutenue par la mairie de Saint-Benoît. L'association des pêcheurs de la rivière des roches sera également présente. Rendez-vous sur le parking en face de la pharmacie de la rivière des roches (arrêt de bus La Cabane). "Coronavirus ou pas, les déchets sont toujours là ! " souligne l'association Réunionnais volontaires

"Des posts non avérés circulent sur les réseaux sociaux selon lesquels un employé communal aurait pris part, aux côtés d'une autre personne, à l'agression d'un commerçant et de son épouse cet après-midi dans le centre-ville" affirme la commune dans un communiqué de presse ce jeudi 20 mai 2021. "Un commerçant et son épouse ont en effet été agressés par une personne sans domicile fixe sous emprise de l'alcool, alors qu'ils se dirigeaient vers le parking de leur domicile. Nous les assurons de notre soutien plein et entier. Un agent de la ville de Saint-Denis, témoin de la scène, a tenté de s'interposer pour calmer l'agresseur et n'a en aucun cas participé à cette agression. La police nationale a mis hors de cause l'employé communal immédiatement, sur les lieux" souligne-t-elle.

Matante Rosina n'aime pas le vent et elle est gâtée ce vendredi 21 mai 2021. Il souffle une bonne partie de la journée avec des rafales comprises entre 80 voire 90 km/h le long du littoral jusqu'aux hauts exposés. Au cours de la journée, le vent s'atténue. Les nuages sont rares sauf sur les contreforts sud et sud-est du volcan. Des averses sont à prévoir dans ce secteur tout au long de la journée. A plus de 2500 mètres d'altitude, le soleil est bien présent. Les températures maximales sont fraiches : 19°C au volcan et entre 24 et 27°C sur le littoral. La mer est très agitée dans le sud. On peut observer une houle de 2,50 mètres à 3 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades. Celle-ci commence à s'atténuer en journée.