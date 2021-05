"C'est à l'occasion de la finale du concours national Ingénieuses'21, qui s'est déroulée le jeudi 20 mai 2021, que l'ESIROI (École Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien) a été désignée comme école lauréate dans la catégorie " L'École la plus engagée ", parmi une quarantaine d'autres écoles d'ingénieurs candidates". Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Esiroi. (Photo d.r/www.ipreunion.com)

Ce prix vient souligner le travail important de l’École pour la promotion de la diversité et de la parité dans le domaine des sciences de l’ingénieurs. Il met en valeur l’engagement de l’Esiroi pour valoriser la place de la femme réunionnaise dans l’ingénierie. Cette année, l’Esiroi a choisi de participer au concours via le projet "Mois de la Femme Ingénieure " en présentant des portraits (photos, écrits et vidéos) , de femmes ingénieures diplômées de l'Esiroi exerçant à La Réunion, en métropole ou à l'international. L'objectif est de sensibiliser les jeunes femmes aux études d’ingénieur à La Réunion et aux métiers qu'elles pourraient exercer. Des ateliers " découverte " et d’initiation aux sciences de l'ingénieur sont également prévus auprès de classes de primaires et de collèges dans le courant du mois de juin, afin de faire découvrir aux plus jeunes le monde de l’ingénieur et de susciter des vocations.

Ingénieuses’21 est un événement important pour l'Esiroi qui souhaite s'engager de manière pérenne à valoriser la place des femmes dans l’ingénierie. Plusieurs autres actions avec des associations (dont l’association Soroptimist Réunion/Mayotte), des interventions et conférences de femmes ingénieures réunionnaises sont au programme de l’année scolaire 2021/2022. La nomination d’un référent égalité femme-homme et handicap depuis le mois d’avril, pour accompagner l’ensemble des projets, vient inscrire ces sujets comme une thématique majeure pour l’École.

Ingénieuses’21 en bref : Créée en en 2011 par la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), l’opération Ingénieuses a pour ambition de lutter contre les stéréotypes de genre, de promouvoir l’égalité femmes-hommes à l’école et dans la sphère professionnelle et de favoriser l’orientation des jeunes filles vers les formations scientifiques et technologiques et les carrières d’ingénieur·e·s.