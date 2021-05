"La campagne de télé-déclaration des dossiers Pac Surface-ICHN-MAEC-Bio-ATCL s'est déroulée du 1er avril au 17 mai 2021" indique la prefecture. "Il reste cependant possible de télé-déclarer jusqu'au 11 juin inclus avec une réduction pour dépôt tardif (1 % de pénalité par jour ouvrable). Aucun dossier ne pourra être déposé au-delà du 11 juin" ajoute la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Exploitations concernées -



Il est obligatoire de télé-déclarer les dossiers Pac pour :

- les adhérents à une Organisation de producteurs (aides du Posei) ;

- les déclarations de pertes agricoles (fonds de secours outre-mer).



- Planteurs de canne à sucre -



Les planteurs de canne peuvent se rendre dès que possible dans le pôle canne du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de leur secteur afin de télé-déclarer leurs surfaces et leurs demandes d’aides ICHN, MAEC, ATCL (aide au tonnage de canne livrée, anciennement aide au transport et aide à la production de canne).

- Pour les exploitants hors canne -



Les exploitants en production hors canne (élevage, maraîchage, arbres fruitiers, géranium, vanille, ...) peuvent prendre contact avec leur conseiller " Point Vert " de la chambre d'agriculture, ou avec la Daaf, ou avec le technicien de votre organisation de producteurs (OP) qui les guidera dans leur démarche.

Lors des rendez-vous avec leurs conseillers, les planteurs et exploitants sont invités à faire un point sur les surfaces déclarées, à mettre à jour les surfaces non-agricoles (constructions, chemins non-enherbés, friches, etc.) et à indiquer les évolutions par rapport à l'année 2020.



- Contacts -



Pour tout renseignement ou toute assistance, la Daaf est disponible au :

- 02 62 33 36 21

- 02 62 33 36 25

- 02 62 33 36 27

- 02 62 33 36 22

ou par mail