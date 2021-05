L'association Réunionnais volontaires organise une session de ramassage de déchets ce samedi 22 mai de 8h30 à 11h30 sur le littoral de Saint-Benoît. Réunionnais volontaires attend une cinquantaine de bénévoles pour cette action encadrée par des membres de l'association et des représentants de la Cirest et soutenue par la mairie de Saint-Benoît. L'association des pêcheurs de la rivière des roches sera également présente. Rendez-vous sur le parking en face de la pharmacie de la rivière des roches (arrêt de bus La Cabane). "Coronavirus ou pas, les déchets sont toujours là ! " souligne l'association Réunionnais volontaires dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'association Réunionnais volontaires reprend du service !

Nos objectifs pour cette action sont :

- sensibiliser les citoyens à la protection de l'environnement.

- mettre en relation les politiques/institutions/associations et les citoyens afin de discuter avec davantage de proximité sur la problématique des déchets de notre territoire.

- donner un " coup de prop' " à notre beau littoral, lieu très fréquenté par les familles, les pêcheurs et les joggeurs.

- montrer que la zone est est également sensibilisée et mobilisée pour la protection de notre belle île.

- montrer que malgré cette situation sanitaire particulière il est encore possible de se réunir et d'agir ensemble.

Notre événement sera encadré de manière à respecter les distanciations physiques. Des masques, du gel hydroalcoolique, des gants et des sacs poubelles seront mis à disposition pour les bénévoles.

Tout le monde est invité à participer, nou atten' azot !



