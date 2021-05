Dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin prochains, les instances locales, en lien avec l'ensemble des responsables de circonscription, ont décidés d'apporter l'investiture et le soutien du mouvement aux candidats suivants (Photo rb/www.ipreunion.com)

Investiture

Canton n° 12 : Dimitri Smith et Tatiana Grondin

Canton n° 17 : Cyrille Melchior et Adèle Odon

Canton n° 20 : Therese Ferde et Jean-Louis Pajaniaye

Canton n°21 : Beatrice Sigismeau et Philippe Potin

Soutien

Canton n°1 : Jean Claude Lacouture et Roseline Lucas

Canton n°8 : Olivier Riviere et Geraldine Boulevard

Canton n°9 : Nathalie Govindama Mariaye et Giovanni Virapinmodely

Canton n°11 : Jérôme Grondin et Linda Ringuin

Canton n°18 : Dany Martin et René Rattinon

Canton n°19 : David Sinimale et Sonita Tiroumale

Canton n°23 : Remy Lagourgue et Valérie Riviere