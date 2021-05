"Après un week-end consacré à son objectif principal de cette saison 2021 en ESBK à Navarre (Espagne) avec un top 5 dans chacune des deux courses, le jeune Réunionnais de 12 ans Enzo33 Fasty Fo, s'attaque au challenge tout terrain qui se tient ce dimanche 23 mai 2021à Saint-Jean d'Angély dans le sud-ouest de l'Hexagone. Cette fin de semaine marque le retour des compétitions moto en France et le launch du Minivert à Saint Jean d'Angely" annonce, en substance, la team du jeune motard dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo archives D.R.)

"C'est en effet sur le terrain intemationalement reconnu de Charente Maritime que le Moto Club Angérien organise la première manche de Minivertestampillé FFM. Pour cette série qui compte sept rendez-vous sur l'année, Enzo Hoarau sera aligné sur quatre manches au guidon de sa KTM 85.. Ce week-end de course permettra à Enzo de renouer avec la discipline qui lui a fait découvrir la moto sur sa désormais lointaine île de La Réunion.

Dans le cadre de ce championnat Minivert de la FFM, l'objectif est principalement de confirmer ses acquis et poursuivre le développement d'une musculature différente de celle de la vitesse en vue de se prémunir autant que faire se peut des symptômes classiques des pilotes de vitesse.

Syndrôme des loges et aunes pathologies peuvent être combattues et pour le moins amoindries par la pratique d'autres sports sollicitant et renforçant d'autres tissus musculaires que ceux soumis à forte contrainte en vitesse sur circuit. Le sens de l'équilibre et le ressenti fin des transferts de masse permanent sont des axes de travail pour Enzo. Dans le même ordre d'idées, la maîtrise de freinages tardis, la réactivité, l'adaptativité ainsi que l'explosivité lors des phases de remise des gaz sont des secteurs travaillés sur la terre.

Mais l'essentiel pour ce jeune de 12 ans reste avant tout le plaisir de rouler. Ce ressenti si particulier sur une piste de tout terrain est incomparab e et Enzo souhaite vraiment s'en donner à coeur joie sur la piste de Saint Jean d'Angély ce dimanche