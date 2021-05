Publié il y a 58 minutes / Actualisé le Mercredi 19 Mai à 14H36

Matante Rosina n'aime pas le vent et elle est gâtée ce vendredi 21 mai 2021. Il souffle une bonne partie de la journée avec des rafales comprises entre 80 voire 90 km/h le long du littoral jusqu'aux hauts exposés. Au cours de la journée, le vent s'atténue. Les nuages sont rares sauf sur les contreforts sud et sud-est du volcan. Des averses sont à prévoir dans ce secteur tout au long de la journée. A plus de 2500 mètres d'altitude, le soleil est bien présent. Les températures maximales sont fraiches : 19°C au volcan et entre 24 et 27°C sur le littoral. La mer est très agitée dans le sud. On peut observer une houle de 2,50 mètres à 3 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades. Celle-ci commence à s'atténuer en journée.

