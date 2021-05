Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 17 mai - Régionales : des listes qui brassent très (très) large

* Mardi 18 mai - Covid-19 : le variant réunionnais a été découvert en janvier 2021

* Mercredi 19 mai - Coronavirus : les terrasses rouvrent, le couvre-feu recule à 21 heures

* Jeudi 20 mai -Motifs impérieux : les voyages reprennent le 9 juin, sous conditions

* Vendredi 21 mai - Didier Robert condamné à 3 ans d'inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis

Sauf candidature de dernière minute, 10 listes seront présentes au premier tour des élections régionales du 20 juin 2021. De la liste citoyenne au mélange des genres politiques en passant par l'intégration de personnes de la société civile, les listes des principaux candidats à ce scrutin réservent leur lot de surprises et de postulants logiques. Mais le fait notable, c'est qu'elles brassent toutes de façon très large, confirmant un peu plus que les logiques partisanes et politiques sont désormais un lointain souvenir. Tour d'horizon

Un variant local du Covid-19 a été découvert à La Réunion, a annoncé ce lundi soir 17 mai 2021, le docteur Patrick Mavingui, microbiologiste à l'Université de La Réunion et directeur de recherche au CNRS. Cette souche locale, nommée B1 622, a contaminé 70 personnes a précisé le scientifique au cours d'une interview à Antenne Réunion. Ce variant a été détecté dès le mois de janvier dernier au début du séquençage du génome du virus par le Cyclotron Réunion Océan Indien (Cyroi) de Sainte-Clotilde

La Réunion regagne un peu de liberté ce mercredi 19 mai 2021. Dans la continuité du plan de désescalade des restrictions sanitaires, les bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses à partir de ce mercredi. Le couvre-feu passe de 19 à 21 heures, tandis que les lieux culturels peuvent enfin rouvrir leurs portes.

Comme vous le révélait Imaz Press ce mercredi 19 mai 2021, les motifs impérieux devraient être levés le 9 juin prochain entre La Réunion et la Métropole. Cette date n'est cependant pas fixé dans le marbre, la situation sanitaire ne permettant pas pour l'heure d'assurer que les voyages seront permis d'ici trois semaines. Par ailleurs, seuls les voyageurs vaccinés pourront prendre l'avion sans motifs impérieux

Dans l'affaire dite des Musées régionaux, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné, ce vendredi 21 mai 2021, Didier Robert à 3 ans d'inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis. C'était ce que le parquet avait requis à son encontre lors de l'audience du 23 avril. Le président de Région était notamment poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts. Souffrant depuis quelques jours, Didier Robert n'a pas pu venir tribunal pour entendre le jugement. Candidat à sa succession à la tête d'une liste des droites et des centres pour les Régionales de juin prochain, Didier Robert a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel