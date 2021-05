BONJOUR LA RÉUNION - A la une du samedi 22 mai 2021 :



- À un mois des régionales : grosse tuile pour Didier Robert, il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité

- Saint-Denis : un rassemblement pour soutenir la Palestine

- Rétro : régionales, variant réunionnais, Covid-19, motifs impérieux, Didier Robert

- A Volvic, la raréfaction de l'eau source d'inquiétudes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée, encore du vent

À un mois des régionales : grosse tuile pour Didier Robert, il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité

Didier Robert a été condamné ce vendredi 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des Musées Régionaux. Même si le président de Région a immédiatement fait appel, suspendant sa condamnation, cette décision est une grosse tuile pour lui. Et pour cause, elle le frappe à un mois, quasiment jour pour jour, du premier tour des Régionales où il est candidat à la tête d'une listes d'union des droites et des centres. Désormais affaibli, son avenir politique s'écrit plus que jamais en pointillés le laissant à la merci de ses adversaires, et devenant embarrassant pour ses alliés.

Saint-Denis : un rassemblement pour soutenir la Palestine

Un rassemblement est organisé ce samedi 22 mai 2021 à Saint-Denis en soutien au peuple palestien. A l'appel du Mouvement réunionnais pour la Paix, de la CGTR ou encore du Parti communiste, la population est conviée à manifester contre les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Le rendez-vous est donné à 14 heures au Barachois

Rétro : régionales, variant réunionnais, Covid-19, motifs impérieux, Didier Robert



* Lundi 17 mai - Régionales : des listes qui brassent très (très) large

* Mardi 18 mai - Covid-19 : le variant réunionnais a été découvert en janvier 2021

* Mercredi 19 mai - Coronavirus : les terrasses rouvrent, le couvre-feu recule à 21 heures

* Jeudi 20 mai -Motifs impérieux : les voyages reprennent le 9 juin, sous conditions

A Volvic, la raréfaction de l'eau source d'inquiétudes

Affaiblissement ponctuel de la nappe ou prélèvements excessifs ? Autour de Volvic (Puy-de-Dôme), l'eau se raréfie et la grogne monte contre Danone, propriétaire de la célèbre eau minérale, accusé de "vider la baignoire" aux dépens de l'environnement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée, encore du vent

Ce samedi 22 mai 2021, le vent commence à se calmer légèrement aujourd'hui mais ça souffle encore. On note des rafales qui atteignent 60 à 70 km/h en cours d'après-midi. C'est l'occasion pour Matante Rosina de faire sécher son linge car il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. En revanche des paquets nuageux sont présents sur les pentes au vent du volcan. La mer est encore forte aujourd'hui. Les vagues atteignent jusqu'à 3,50 mètres.