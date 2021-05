Ce samedi 22 mai, vers 12h30, un feu s'est déclaré sur le site d'enfouissement, au sein de l'ISDND (Installation de stockage des déchets non dangereux) à Sainte Suzanne. Un site exploité par SUEZ RV Réunion. Les sapeurs-pompiers sont sur place afin de maîtriser l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'incendie est visible depuis la route, regardez :

La direction a pris des mesures pour limiter les dégâts. " On sait de mieux en mieux intervenir et réagir en cas de départ de feu. Il y a des rotations régulières de personnels et une présence sur les lieux. On a aussi des volumes en réserve de terre afin de pouvoir enfouir et étouffer les flammes ", explique Hervé Madiec, Directeur Territoire Outre-mer Suez. L’origine du feu est pour le moment indéterminée, des investigations sont en cours.

Les fumées produites par l’incendie sont-elles nocives pour la santé et l’environnement ? "Sur le site, il n’y a que des déchets non dangereux. Il n’y a pas de produits toxiques, ça se dilue très vite. On arrose en continue et on étouffe avec de la terre, donc cela fait beaucoup de fumée" selon Hervé Madiex.

Quelles consignes pour les habitants des communes voisines ? Les fumées sont malodorantes sans toxicité pour le voisinage. Il est tout de même conseillé de fermer toutes les ouvertures de sa maison.