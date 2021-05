Un rassemblement est organisé ce samedi 22 mai 2021 à Saint-Denis en soutien au peuple palestien. A l'appel du Mouvement réunionnais pour la Paix, de la CGTR ou encore du Parti communiste, la population est conviée à manifester contre les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Le rendez-vous est donné à 14 heures au Barachois

"Nous ne pouvons rester insensibles devant cette situation faite aux frères et soeurs palestiniens. C'est pour cela que nous vous demandons de vous joindre à la manifestation de solidarité" appelle le Mouvement réunionnais pour la Paix.

"Israël continue son œuvre de colonisation de la Palestine, de vols et destructions des propriétés appartenant aux Palestiniens. Il s'approprie même les lieux de cultes à Jérusalem qui est sous protection d'accords internationaux. Maintenant, des affrontements ont lieu à l'intérieur d'Israël contre les citoyens arabes. Les destructions d'immeubles et les centaines de morts civils en Palestine n'arrêteront pas la folie meurtrière des dirigeants israéliens, sans la solidarité internationale" dénonce le Parti communiste.



Depuis le début des affrontements, au moins 227 Palestiniens, incluant une soixantaine d'enfants et des combattants du Hamas, ont péri dans les frappes israéliennes, tandis que 12 personnes ont perdu la vie en Israël dans des tirs depuis Gaza, les mouvements palestiniens dans ce territoire ayant dirigé plus de 4.000 roquettes vers le territoire israélien.

Il s'agit de la plus forte cadence de roquettes jamais tirées vers l'Etat hébreu, selon l'armée israélienne qui dispose toutefois d'un bouclier antimissile ayant permis selon eux d'intercepter environ 90% des projectiles. "Le président (américain) a indiqué au Premier ministre (israélien) qu'il s'attendait à une désescalade significative aujourd'hui vers un cessez-le-feu", selon la Maison Blanche qui a fait état d'un échange téléphonique entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu.

Depuis 10 jours, des émeutes et des affrontements avec les forces israéliennes ont éclaté dans de nombreuses villes et camps palestiniens de Cisjordanie faisant plus de 25 morts, pire bilan depuis des années dans ce territoire. Et des Arabes israéliens - descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la création d'Israël en 1948 - ont manifesté, fermé leur commerce ou été au coeur d'émeutes, disant subir la même "discrimination" que les Palestiniens de Gaza ou Ramallah (Cisjordanie).



