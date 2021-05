Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Didier Robert a été condamné ce vendredi 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des Musées Régionaux. Même si le président de Région a immédiatement fait appel, suspendant sa condamnation, cette décision est une grosse tuile pour lui. Et pour cause, elle le frappe à un mois, quasiment jour pour jour, du premier tour des Régionales où il est candidat à la tête d'une listes d'union des droites et des centres. Désormais affaibli, son avenir politique s'écrit plus que jamais en pointillés le laissant à la merci de ses adversaires, et devenant embarrassant pour ses alliés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

