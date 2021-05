BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche 23 mai 2021 :



- Les premieres épreuves sportives reprennent ce week-end

- Joyeuse Pentecôte à tous les catholiques

- Iceberg, tortues, poil à gratter

- Sauter comme Javier Sotomayor, le rêve de deux jeunes Cubains

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Mer forte et ciel bleu

Les premieres épreuves sportives reprennent ce week-end

Après trois mois d'interdit, le sport reprend un peu de couleur ce week-end avec l'organisation de premières compétitions pour les ligues et comités qui en ont reçu l'autorisation

Joyeuse Pentecôte à tous les catholiques

Après Pâques et l'Ascension, c'est l'heure de la Pentecôte selon le calendrier religieux catholique. Célébrée ce dimanche, elle marque la venue de l'Esprit saint. Elle est traditionnellement suivie d'un lundi férié, qui peut être travaillé si votre entreprise l'a choisi comme "journée de solidarité".

Iceberg, tortues, poil à gratter

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : On commence par cet iceberg de 5.800 km2 qui s'est détaché de l'Ouest de l'Antarctique, région particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Changement de décor et de température, à Tahiti, une famille découvre un nid de tortues dans son jardin et les dépose à la mer. On termine par ses enfants de l'école maternelle Les Hibiscus à saint-Benoît qui présentaient des rougeurs et des démangeaisons à cause de la présence, semble-t-il, de poils à gratter dans le jardin voisin.

Sauter comme Javier Sotomayor, le rêve de deux jeunes Cubains

Elio et Eliamnys n'étaient pas nés quand le légendaire Javier Sotomayor s'est envolé si haut, en 1993, que personne n'a battu depuis son record du monde du saut en hauteur (2,45 m). Mais ces deux Cubains, frère et soeur, rêvent de l'imiter, en s'entraînant sur un matelas de fortune.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mer forte et ciel bleu

Ce dimanche 23 mai 2021, Matante Rosina a préparé ses prévisions pour cette journée et vous informe que la mer est forte et que le ciel est bleu sur l'ensemble de l'île. Des nuages se forment en fin de matinée sur le relief. Quelques petites pluies sont probables en cours d'après-midi sur les versants nord. Les températures sont de saison. Au lever du jour, Le long du littoral les températures sont comprises entre 19 et 22°C, 11°C dans les cirques, et de 5 à 8°C dans les Plaines. Le vent souffle toujours. Des rafales comprises entre 60 et 70 km/h sont attendues de Saint-Leu à la pointe de la Table jusqu'à Sainte-Suzanne. Les rafales cessent dans les Hauts. La mer est forte de Saint-Denis au Port, de Saint-Gilles à Saint-Philippe, à Saint-André.