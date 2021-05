Retrouvez ici toutes les modifications de la circulation pour les jours à venir. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement

Sur la RN1 à St Paul secteur ravine St Gilles, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 28 mai. Voie lente neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.



RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu secteurs ravine du Cap et Portail, travaux de réparation de glissières la nuit du jeudi 27 mai. Voie de droite neutralisée sens Sud/Nord de 20h30 à 5h.

RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de fauchage et taille de haies

Sur la RN1 Etang salé vers St Pierre Ravine Blanche, travaux de fauchage et taille de haies les nuits du mardi 25 au jeudi 27 mai inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux d'inspection dans la tranchée couverte de St Paul

Sur la RN1 à St Paul, travaux d'inspection de la tranchée couverte de St Paul la nuit des mardi 25 et mercredi 26 mai. Neutralisation des voies rapide et médiane dans un premier temps puis la voie lente dans un second temps de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud la nuit du 25 et dans le sens Sud/Nord la nuit du 26.



RN2 – St Benoit - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à St Benoit chemin du Cap, travaux d'élagage les nuits du lundi 31 mai au mercredi 2 juin inclus. Alternat de 20h à 5h.



RN3 - St Pierre - Travaux de nettoyage de talus et d'assainissement

Sur la RN3 à St Pierre secteur Basse terre, travaux de nettoyage de talus et d'assainissement les nuits du mardi 25 au jeudi 27 mai inclus. Voie de droite neutralisée sens descendant de 20h à 5h.



RN7 - St Paul - Travaux de dégagement des passages piétons

Sur la RN7 à St Paul Axe Mixte, travaux de dégagement des passages piétons du mardi 25 au vendredi 28 mai. Neutralisation de voie à l’intérieur du TCSP selon les besoins du chantier de 7h30 à 16h.



RD111 - L'Etang-Salé/Route Le Lambert - Travaux divers de VRD

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux divers de VRD jusqu'au vendredi 27 août 2021.

Evènements (hors chantiers) : Circulation alternée de 7h à 16h :