La fête de la Pentecôte est célébrée cinquante jours, soit sept semaines après Pâques. C'est d'ailleurs son étymologie puisque que "pentèkostè" signifie "cinquantième" en grec ancien. Selon la Bible, dans le Nouveau testament, la Pentecôte marque le moment où les apôtres du Christ reçoivent l'Esprit saint. Dans le chapitre 2 de l'Acte des apôtres, il est écrit que :

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.