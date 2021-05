Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : On commence par cet iceberg de 5.800 km2 qui s'est détaché de l'Ouest de l'Antarctique, région particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Changement de décor et de température, à Tahiti, une famille découvre un nid de tortues dans son jardin et les dépose à la mer. On termine par ses enfants de l'école maternelle Les Hibiscus à saint-Benoît qui présentaient des rougeurs et des démangeaisons à cause de la présence, semble-t-il, de poils à gratter dans le jardin voisin (Photo : capture d'écran Facebook / La Dépêche du midi)

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : On commence par cet iceberg de 5.800 km2 qui s'est détaché de l'Ouest de l'Antarctique, région particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Changement de décor et de température, à Tahiti, une famille découvre un nid de tortues dans son jardin et les dépose à la mer. On termine par ses enfants de l'école maternelle Les Hibiscus à saint-Benoît qui présentaient des rougeurs et des démangeaisons à cause de la présence, semble-t-il, de poils à gratter dans le jardin voisin (Photo : capture d'écran Facebook / La Dépêche du midi)